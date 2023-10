De passage sur le podcast de l’ATP après avoir reçu une céré­monie en son honneur à Shanghaï, Roger Federer a décor­tiqué le jeu du phéno­mène Carlos Alcaraz et déclaré que Rafael Nadal ne lui manquait pas, avant de comparer sa person­na­lité avec celle de son ancien rival espagnol.

Federer on Nadal : « He’s like a tiger in the cage » 🐐⚾️#Rafaelnadal #roger­fe­derer pic.twitter.com/2zMG67ZsEv — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) October 16, 2023

« Je ne connais pas assez Rafa [Nadal] en dehors du terrain, mais il est comme un tigre dans sa cage chaque fois que je le vois sur les courts alors que je me sens très détendu sur et en dehors du terrain. Il a une inten­sité incroyable, il est toujours en train de s’échauffer, il est toujours en train de se déplacer et il y a toujours beau­coup de choses à faire pour lui, il se prépare et on peut sentir qu’il a toujours un match en tête. Je ne sais pas si nous sommes si opposés l’un à l’autre. Mais oui, je pense que dans une certaine mesure, je suis plus calme, plus détendu, alors que lui, surtout pendant ses jour­nées dédiées au tennis, est plus intense quand il est sur le terrain. »