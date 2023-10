Si les tribunes n’ont pas toujours été pleines depuis le début du Masters 1000 de Shanghaï, loin de là, elles l’étaient en toute logique pour le grand retour de Roger Federer sur le court ce vendredi, après la victoire de Grigor Dimitrov contre Nicolas Jarry en quarts de finale.

Depuis sa retraite en septembre 2022, le Suisse avait accepté de revenir à Halle et Wimbledon. Il a donc égale­ment eu le droit à une céré­monie à Shanghaï, où il a triomphé deux fois, en 2014 et en 2017.

Les fans chinois semblaient parti­cu­liè­re­ment heureux de retrouver le « maestro », même sans sa tenue de joueur !

Welcome back to Shanghai, @rogerfederer 👋



Stream Roger Federer’s return to the #RolexShanghaiMasters here : https://t.co/xkUho0gxwo pic.twitter.com/5nwfh7bofY