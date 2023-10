Sur la lancée de sa victoire face à Carlos Alcaraz en huitièmes de finale, Grigor Dimitrov s’est qualifié ce vendredi pour le dernier carré du Masters 1000 de Shanghai après être venu à bout du Chilien Nicolas Jarry.

De passage en inter­view d’après match sur le court, le Bulgare, qui affron­tera le vain­queur du match entre Rublev et Humbert pour une place en finale, a expliqué pour­quoi il ne ressen­tait pas de pres­sion particulière.

« Tout le monde joue bien. Je n’ai pas besoin de me mettre la pres­sion. Je n’ai pas besoin de me mettre la pres­sion. Elle est plutôt sur les autres joueurs, si on y réflé­chit bien. Ce n’est pas la première fois que j’at­teins ce stade en Masters 1000. J’en ai déjà gagné un. En même temps, je suis à l’aise. J’aime ces moments. Je suis heureux de vivre ces moments. C’est un privi­lège pour moi de vivre ces moments. Quel que soit mon adver­saire, il a autant de chances que moi. Je dois juste me concen­trer sur mon équipe. »