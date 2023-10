Très présent ces derniers jours suite à son passage sur le Masters 1000 de Shanghai où il a été honoré à l’oc­ca­sion d’une céré­monie, Roger Federer s’est récem­ment exprimé sur le phéno­mène Carlos Alcaraz au cours d’un podcast orga­nisé par l’ATP.

Et si le Suisse a estimé qu’il ne fallait pas abuser des compa­rai­sons, il a bien été obligé de recon­naître que le prodige espa­gnol possé­dait des attri­buts compa­rables à ceux du Big 3.

« Je vois un peu de puis­sance du côté du coup droit, un peu le style de Rafa. Peut‐être aussi plus de tech­nique venant de moi. Évidemment, on voit l’amortie, on voit qu’il utilise le slice, il peut jouer en fond de court comme Rafa. Et puis il a des compé­tences défen­sives qui riva­lisent avec celles de Novak, mais Novak est évidem­ment à un niveau d’élite parce que quand vous le faites pendant tant d’an­nées, vous êtes seul. Comme Rafa sur la terre battue et tout ça… Peut‐être qu’il y a une combi­naison, mais il suffit juste de dire que Carlos est Carlos, comme Novak est Novak et Rafa est Rafa. Je n’aime pas quand il y a trop de compa­rai­sons. J’aime qu’ils soient indé­pen­dants les uns des autres. »