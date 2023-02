Félix a passé une semaine d’en­trai­ne­ment intensif chez Rafa dans son académie. Interrogé par nos confrères du Journal du Québec, le Canadien a expliqué pour­quoi cela est impor­tant pour lui pour construire son iden­tité de joueur.

« En tour­nois, nous avons peu de temps pour nous entraîner, et la dyna­mique est diffé­rente. À l’Académie, on a pris le temps de discuter pendant l’entraînement. On pouvait passer de trois à quatre heures par jour sur le terrain. C’est bien de profiter de l’expérience de Toni, mais j’aime aussi obtenir un avis de quelqu’un avec un œil exté­rieur. Frédéric [Fontang] planifie et assure une conti­nuité, mais il perçoit moins bien les diffé­rences dans mon jeu parce qu’il est habitué à me voir tous les jours. Quant à Toni, il me voit à la télé­vi­sion et il est présent à quelques tour­nois, mais l’écart de quelques mois lui permet de voir l’évolution de mon jeu. Il peut valider ce qu’on a travaillé la dernière fois et des ajus­te­ments que j’ai apportés. Son discours diffé­rent nous permet à moi et à Fred de nous challenger. »