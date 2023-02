Alors qu’elle a livré un match express face à Collin, (Iga a gagné 6–0, 6–1), la numéro 1 mondiale a été titiller sur l’ef­fi­ca­cité rela­tive de son service si on le compare aux spécia­listes du circuit féminin dans ce compar­ti­ment du jeu. La Polonaise a eu une réponse plutôt limpide sur le sujet même si elle a semble un peu agacée.

« Je sais que je ne suis pas le genre de joueuse qui va juste servir et gagner des points, comme je ne suis pas Rybakina ou Sabalenka et alors !. Je suis plutôt le genre de joueuse qui va mettre la balle dans le court et gagner un point en faisait des rallyes. Mais je recon­nais aussi que je peux m’amé­liorer dans ce compar­ti­ment du jeu et d’ailleurs j’y travaille. Je sais que je peux faire mieux et que c’est une vraie arme dans le tennis moderne »

En quart de finale, Iga devait jouer Bencic mais la Suissesse a déclaré forfait, la numéro 1 mondiale est donc quali­fiée en demi‐finale sans jouer. Elle sera donc reposée pour sa prochaine échéance.