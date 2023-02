Credit Photos : Kevin Clément

Interrogé par un de nos confrères de l’Equipe, présent à Doha, la Française a comme d’ha­bi­tude livré une analyse très limpide de ce qu’elle a vécu sur le court.

« Ce match est impor­tant, oui. Déjà parce qu’il y a la victoire au bout. Il y a eu une grosse bataille physique et mentale sur chaque point. Et il y a eu une atti­tude juste, très posi­tive. Des matches de trois heures, on n’en fait pas beau­coup dans la saison, donc c’est vrai­ment bien de l’avoir gagné. C’est une bonne victoire. Surtout que lors­qu’elle s’est mise à sauver toutes ces balles de break dans le deuxième set, j’avais l’im­pres­sion de revivre le match de Lyon. Chaque fois que j’avais balle de break, elle sortait un ace ou un service gagnant. Mais, sous la pres­sion, elle a fini par faire la double faute »

En quart de finale, la Françaises affron­tera Sakkari, encore une belle bataille à venir.