Lors de l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax, consa­crée ce lundi au Masters 1000 d’Indian Wells à venir (6 au 17 mars), le jour­na­liste Benoît Maylin s’est montré pessi­miste concer­nant la saison 2024 de Rafael Nadal, qui sera peut‐être sa dernière sur le circuit.

« C'est toujours diffi­cile d'arrêter et je pense que Nadal ne le souhaite pas mais il faut. J'ai l'impression que c'est une tournée d'adieu. »



« C’est toujours diffi­cile d’arrêter et je pense que Nadal qu’il n’a pas envie mais il faut. Il faut qu’il arrête. Ça me rend triste parce que j’ai l’impression que c’est plus une tournée d’adieu lorsqu’il dit que sa prio­rité, c’est de ne pas se blesser à Indian Wells. Il est trop lourd. On voit avec Murray et Wawrinka. Ces mecs sont telle­ment char­pentés qu’il faut bouger ces 85, 90 kilos. Djokovic, ce n’est pas du tout pareil. C’est un flocon à côté, une plume. »