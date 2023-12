Lors de son passage sur le podcast d’Eurosport Allemagne, Boris Becker, après être revenu sur sa prise de bec avec Nick Kyrgios et sur le grand retour de Rafael Nadal, a cette fois évoqué le cas de son compa­triote, Alexander Zverev, à qui il a donné un conseil.

« Il a les meilleures cotes quand il s’agit de remporter un match au troi­sième ou au cinquième set. Le problème, c’est que si tu peux gagner en deux, pour­quoi le fais‐tu en trois ? Cela signifie que le lende­main, tu es fatigué et que tu as passé une ou deux heures de plus sur le court que ton prochain adver­saire. Je ne peux que lui recom­mander vive­ment de remporter certains de ses matchs de manière plus rapide. Le reste du tournoi sera alors nette­ment plus facile pour lui. »