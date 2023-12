Lors du dernier épisode de son podcast « Das Gelbe vom Ball » sur Eurosport Allemagne, dans lequel il a notam­ment recadré Nick Kyrgios après leur dispute sur Twitter, Boris Becker a aussi donné son avis sur le grand retour à venir de Rafael Nadal.

« Je ne parie­rais jamais contre Rafael Nadal sur un court de tennis. Il est extrê­me­ment fort, il a beau­coup gagné, il a telle­ment d’ex­pé­rience… c’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, et s’il croit avoir une chance de remporter de grands titres et de jouer à un niveau élevé, alors il faut le croire. Mais dans mon esprit, il n’y a aucun doute. Je suis convaincu qu’il n’ira pas en Australie avec les plus grandes attentes : ses objec­tifs doivent être Roland Garros et les Jeux Olympiques, sur terre battue à Paris », a déclaré le sextuple lauréat en Grand Chelem.

Boris Becker weighs in on the immi­nent return of Rafael Nadal 🐐@TheBorisBecker | @RafaelNadal pic.twitter.com/WP5vcXurzB — Eurosport (@eurosport) December 18, 2023

Pour rappel, Nadal parti­ci­pera dans moins de quinze jours à l’ATP 250 de Brisbane (31 décembre au 7 janvier) avant l’Open d’Australie (14 au 28 janvier).