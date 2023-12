Ancien coach de Novak Djokovic, Ivan Ljubicic, Richard Gasquet, Jannik Sinner, Milos Raonic ou encore Borna Coric, Ricardo Piatti a été parti­cu­liè­re­ment marquée par la seule joueuse qu’il a entraînée : Maria Sharapova. C’est ce que l’Italien a expliqué sur le plateau de TV Monaco.

‘Malheureusement, le joueur qui m’a le plus impres­sionné est celui que j’ai entraîné le moins, je l’ai entraîné pendant une dizaine de mois. Il s’agit d’une femme et c’est Maria Sharapova. C’est celle qui m’a le plus impres­sionné car c’est celle qui m’a connu le mieux et parce que c’était une femme. J’ai entraîné pour la plupart des hommes, Djokovic, Ljubicic etc. Mais avec Sharapova, c’était vrai­ment très spécial car elle appro­chait de la fin de sa carrière et elle avait envie de connaître une autre facette du tennis. J’ai eu cette oppor­tu­nité de travailler avec elle et honnê­te­ment on a passé dix, onze mois ensemble pendant lesquels j’ai pu apprécié sa façon de raisonner, de réflé­chir. Elle a des prio­rités et elle les connaît très bien. Elle se consacre énor­mé­ment au travail. Il y avait beau­coup d’af­fi­nités avec elle et toute son équipe. Malheureusement, nous n’avons pas eu de résul­tats, c’est un peu bizarre car c’est la seule joueuse avec qui je n’ai pas obtenu de bons résul­tats mais c’est celle avec qui j’ai eu le plus d’affinités. »