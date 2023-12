Après avoir entre autres pointé du doigt le manque de réflexion de Ben Shelton sur le court et évoqué la longé­vité de Novak Djokovic lors d’une inter­view accordée à La Nacion, Dante Bottini, ancien entraî­neur de Grigor Dimitrov, Kei Nishikori, Nicolas Jarry et plus récem­ment du Chinois Juncheng Shang, a égale­ment salué la moti­va­tion et le profes­sion­na­lisme du Serbe à 36 ans.

« C’est fou, il faut lui tirer son chapeau et l’ad­mirer. Il a toujours faim… Et il n’a pas honte de dire : ‘je veux battre tous les records’. Et c’est très bien qu’il le fasse. Il n’a peur de rien. C’est incroyable. Je sais comment il s’oc­cupe de lui, comment il s’en­traîne donc je ne suis pas si surpris. Je sais à quel point il est exigeant envers lui‐même et son équipe. »