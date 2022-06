Alex Corretja n’en revient pas.

Alors qu’il pres­sen­tait un repos forcé de Rafael Nadal à cause de son pied et un forfait à Wimbledon, le consul­tant pour Eurosport a été pris par surprise.

Déjà présent dans la capi­tale anglaise où il s’est entraîné avec deux joueurs pour des résul­tats très déce­vants, l’ac­tuel 4e joueur mondial va parti­ciper à deux matchs d’ex­hi­bi­tion avant de prendre part au troi­sième Grand Chelem de la saison. Une situa­tion qui impres­sionne l’an­cien fina­liste de Roland‐Garros.

« J’ai l’im­pres­sion que 2022 pour Rafa, c’est un miracle, depuis le tout début de l’année. Après avoir remporté le premier tournoi, puis l’Open d’Australie, il s’est à nouveau blessé et n’a pas eu beau­coup de temps pour se préparer pour Roland‐Garros. Il a fini par gagner, et une semaine plus tard, ou deux semaines plus tard, je me suis dit qu’il avait peut‐être besoin de temps pour se reposer, pour récu­pérer. Et main­te­nant, il est prêt à jouer Wimbledon. J’ai l’im­pres­sion que lui seul peut faire cela, honnê­te­ment, parce que tous les hauts et les bas qu’il a eus physi­que­ment, il les a surmontés. Cela montre à quel point il est humble, et combien il a envie de continuer. »