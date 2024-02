Andy Murray semble de moins en moins capable de concur­rencer les meilleurs joueurs du monde. Actuellement à Marseille, il va tenter d’aller cher­cher une première victoire cette saison face à Tomas Machac.

Depuis le début de l’année 2024, le Britannique a disputé trois tour­nois, et s’est à chaque fois incliné au premier tour, avec notam­ment une défaite d’en­trée à Montpellier la semaine dernière face à Benoît Paire, qui n’avait pas remporté un match sur le circuit prin­cipal depuis août 2022 !

Néanmoins, Murray reste un grand cham­pion, et alors que beau­coup estiment qu’il devrait prendre sa retraite, Darren Cahill, coach de Jannik Sinner, a expliqué dans le podcast The Run Home (de la chaîne Australienne 1116 sen) que personne n’avait le droit de dire à l’Ecossais ce qu’il avait à faire.

« Andy est l’un des plus grands compé­ti­teurs que notre sport ait connu, car rien n’a été facile pour lui et il a dû travailler très dur pour tout ce qu’il a accompli dans le jeu. Personne n’a le droit de lui dire quand raccro­cher. Il peut jouer aussi long­temps qu’il le souhaite, cela ne peut pas nuire à sa carrière ou son héri­tage. Ce qu’il a réussi à accom­plir au cours de sa carrière est remar­quable, compte tenu de l’opposition qu’il a rencon­trée. Il est arrivé à l’époque de Federer, Nadal et Djokovic. Gagner des Grands Chelems à cette époque a été vrai­ment très diffi­cile et Andy a réussi à le faire trois fois, il a remporté quelques Wimbledons, il a remporté une médaille d’or olym­pique et il est devenu numéro 1 mondial. 99,999 % du public ou des joueurs de tennis se lance­raient dans cette carrière en un clin d’œil. »