Benoit Paire a toujours un tour dans son sac.

Après avoir débuté timi­de­ment son duel face à Andy Murray, ce lundi soir à l’oc­ca­sion du premier tour de l’ATP 250 de Montpeliier, le Tricolore est monté en puis­sance en étant plus régu­lier et aussi plus créatif.

Porté par un public venu soutenir son chou­chou, Benoit parve­nait enfin à faire le break dans la seconde manche après avoir cédé dans la première trop rapi­de­ment (2−6).

Au moment où on le croyait enfin sur les rails, Benoit, qui menait 4 jeux à 2, commen­çait à gamberger et retom­bait dans ses travers avec de nombreuses fautes directes.

On se retrou­vait alors dans un tie‐break irres­pi­rable où Benoit menait 5 points à 1 avant de sombrer. Heureusement, un sursaut d’or­gueil et un super passing en coup droit lui permet­tait enfin d’ex­ploser de joie (7 point à 5).

Dans l’ul­time manche, Paire gardait enfin rythme, et un niveau de jeu digne du grand circuit. Et ce qui devait arriver, arriva, il rempor­tait sa première victoire sur le grand circuit (2−6, 7–6(5), 6–3) depuis le tournoi de Washington en août 2022. Une éternité.

« Il ne fallait pas l’in­viter », a dû se dire dans sa tête Andy Murray plutôt poussif en fin de match.