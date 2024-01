Benoît Paire savoure. Tombeur en trois sets lundi soir de l’an­cien numéro 1 mondial Andy Murray au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier, le Français de 34 ans a remporté sa première victoire sur le circuit prin­cipal depuis le tournoi de Washington en Août 2022.

« J’ai envie de montrer et de prouver à tout le monde que je suis toujours capable de jouer au tennis et d’ob­tenir des bons résul­tats. Quand j’ai perdu contre Jules Marie au premier tour des quali­fi­ca­tions de l’Open d’Australie, on m’a dit : ‘Pourquoi tu joues encore, tu perds contre un blogueur’. Franchement, c’est diffi­cile à accepter. Je me suis remis en ques­tion et je me suis dit : ‘Benoît, joue pour le plaisir comme tu l’as toujours fait, essaie de te régaler même si ça ne se passe pas comme tu veux mais ne te mets pas trop de pres­sion’. C’est vrai que l’année dernière, sur certains matchs impor­tants, je me suis beau­coup de pres­sion et là je me suis juste dit : ‘joue ton jeu, kiffe, il y a du monde pour te pousser’. Ce qui m’a rendu fier, c’est de jouer devant ma famille et de voir que je peux encore faire des bons matchs contre Andy Murray. A la fin, il y avait beau­coup d’émo­tions », a déclaré Benoît en confé­rence de presse.

Benoit Paire après sa victoire à Montpellier 🇫🇷



🗣️ « J’ai envie de montrer et de prouver à tout le monde que je suis toujours capable de jouer au tennis. Quand j’ai perdu contre Jules Marie, on m’a dit : « Pourquoi tu joues encore, tu perds contre un blogueur ». C’est diffi­cile » pic.twitter.com/uT2Kz12geM — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) January 29, 2024

En huitièmes de finale, l’ac­tuel 112e mondial affron­tera un compa­triote : Harold Mayot ou Lucas Pouille.