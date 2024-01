La vie de tennisman profes­sionnel est déjà compli­quée, avec des voyages inces­sant et un rythme de vie effréné, mais elle l’est encore plus lorsque l’on a une vie de famille à gérer.

Novak Djokovic l’a expliqué très récem­ment, et Daniil Medvedev, battu en finale de l’Open d’Australie à Melbourne, a lui aussi parlé de cette oppo­si­tion entre vie de famille et vie de sportif de haut niveau, qui est dure émotionnellement.

Le Russe veut réussir dans tout !

« Je souhaite que ma fille et ma femme soient fières de moi, et je pense que ce tournoi fait partie de cette caté­gorie. Je vais essayer de m’amé­liorer. Je pense que le tennis et la paren­ta­lité sont deux histoires diffé­rentes. On peut être un bon joueur de tennis et un mauvais parent ; un mauvais joueur de tennis et un bon parent. J’espère pouvoir être un bon père et, d’un autre côté, un bon joueur de tennis. »