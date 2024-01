Novak Djokovic a connu sa première défaite au stade des demi‐finales à l’Open d’Australie, pour sa 11e parti­ci­pa­tion dans un match à ce stade là du tournoi.

Le Serbe n’était pas dans la forme de sa vie durant cette quin­zaine comme il l’a lui‐même expliqué, et cela peut se comprendre.

Désormais, Nole a une famille dont il veut prendre se soin et avec laquelle il veut passer du temps. Dans une inter­view accordée à The Today Show, le numéro 1 mondial s’est livré sur les diffi­cultés éprou­vées lors­qu’il est loin de ses enfants Tara et Stefan et de sa femme Jelena.

« La première dent de ma fille est tombée et je n’étais même pas là. Elle a six ans, mon fils a neuf ans, chaque jour, chaque semaine, ils changent, il se passe beau­coup de choses. Quand je joue avec eux, c’est mon moment préféré de la journée, quand j’ai leur atten­tion et qu’ils ont la mienne et que nous sommes plei­ne­ment présents. »

Pas facile tous les jours de gérer la vie de tennisman profes­sionnel et la vie de famille en même temps, même pour Novak.