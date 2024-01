S’il y a bien une chose qui carac­té­rise Jannik Sinner, c’est sa faci­lité à rester serein, et à garder la tête sur les épaules.

Même après avoir remporté son premier Grand Chelem à Melbourne, et ce après un scénario dingue face à Medvedev, l’Italien est resté rela­ti­ve­ment sobre dans sa célé­bra­tion, comme à son habitude.

Un trait de carac­tère qui, comme il l’a expliqué chez la Corriere della sera, ne chan­gera pas, et c’est ce qui va le pousser à conti­nuer à travailler pour faire toujours mieux.

« Je suis content mais je ne chan­gerai pas. J’étais et je reste Jannik. Je suis très serein : je n’ai pas l’in­ten­tion de modi­fier mes prio­rités, le tennis restera la chose la plus impor­tante de ma vie. Je suis heureux d’avoir apporté de la joie aux suppor­ters italiens et d’avoir fait quelque chose de positif pour le pays, mais le travail n’est pas terminé, il vient juste de commencer. Je dois retourner à la salle de sport, me renforcer physi­que­ment, même menta­le­ment, un petit quelque chose peut être ajouté. Mes adver­saires me connaissent bien désormais… »