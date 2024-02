La légende de Roger Federer ne risque pas de s’ef­facer de sitôt, bien qu’elle soit accom­pa­gnée de celles de Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Ce vendredi 4 février 2024, le Suisse fête un anni­ver­saire très parti­cu­lier, puisque cela fait aujourd’hui tout pile 20 ans que Roger a conquis la place de numéro 1 mondial pour la première fois.

Après une victoire à l’Open d’Australie 2004 en battant Hewitt, Nalbandian, Ferrero et Safin sur sa route, le virtuose s’était assis sur le trône mondial et ne s’en était pas levé pendant plus de 4 ans.

20 ans après, tous ses plus grands fans s’en rappel­le­ront toujours comme si c’était hier. L’héritage de Roger Federer, c’est du sérieux !