Andy Roddick vient de lancer son nouveau podcast ‘Served with Andy Roddick’, l’oc­ca­sion pour lui de partager tous ses avis sur le tennis actuel.

L’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de l’US Open est notam­ment choqué par la poly­va­lence, et surtout la bruta­lité des balles des nouveaux joueurs, et notam­ment le récente lauréat de l’Open d’Australie Jannik Sinner.

« Je vois ce nouveau proto­type de joueurs de tennis profes­sionnel, qui sont super minces, super athlé­tiques, super en forme. Ils jouent tous bien des deux côtés. Ils peuvent vous prendre en long de ligne, ils peuvent vous prendre dans la diago­nale. Sinner frappe en posi­tion ouverte, vous savez, des sortes de coups de défense, mais et il envoie des missiles en long de ligne sortis de nulle part. J’ai l’im­pres­sion de prendre des pilules pour les fous. Quand je regarde ça, ça n’a aucun sens pour moi. »