Absent du circuit depuis février 2022 et un match à Buenos Aires qui ressem­blait à des adieux, Juan Martin Del Potro s’était lancé un pari un peu fou en mars dernier : tenter un ultime retour lors de l’US Open 2023 (28 août au 10 septembre). Malheureusement, l’Argentin de 34 ans a dû aban­donner ce rêve.

« Mon désir de revenir sur un terrain aussi spécial que l’US Open me rendait très enthou­siaste. J’ai fait de mon mieux pour y arriver, mais mon corps n’est pas à 100 % pour me permettre de me sentir à l’aise et heureux de partager, une fois de plus, un moment unique avec vous. La douleur que je ressens ne me permet pas de me consa­crer à un retour. Je conti­nuerai à cher­cher les meilleures alter­na­tives pour retrouver ma qualité de vie », a écrit « Tour de Tandil », vain­queur de l’US Open 2009.