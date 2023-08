Très inquiet lors de son entrée en lice contre Cameron Norrie en raison d’une douleur au genou gauche, Gaël Monfils avait pour­tant réussi à inverser la tendance après avoir été rassuré par le physio. Au tour suivant contre Alex de Minaur, il n’a pas semblé gêné non plus.

Mais il a expliqué à L’Equipe avoir fait de nombreux soins afin de pouvoir jouer à 100% et obtenir cette magni­fique quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, une semaine après son quart à Toronto.

« Si ça ne se voit pas, je suis content. Mais c’est toujours comme ça avec moi, rien ne se voit (rires). C’est marrant, car telle­ment ça ne se voit pas que je pour­rais presque penser que je n’ai rien. Et j’ai­me­rais telle­ment ne rien avoir, être normal. Mais on s’oc­cupe bien de moi et je fais tout pour aller de l’avant et être sur le terrain », a expliqué le Français qui s’ap­prête à retrouver Novak Djokovic, contre qui il n’a jamais gagné en 18 confrontations.