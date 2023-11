Quand en confé­rence presse, on lui a demandé ce qu’il pouvait faire de mieux, Novak a bien perturbé l’as­sis­tance en annon­çant de nouveaux objec­tifs tout en gardant le sourire.

« Comment faire mieux l’année prochaine ? Et bien en gagnant les quatre Grands Chelems et l’or olym­pique (sourire). Voyons voir. J’ai toujours eu les ambi­tions et les objec­tifs les plus élevés. Ce ne sera pas diffé­rent l’année prochaine, c’est certain. Ma moti­va­tion toujours là. Mon corps m’a bien servi, il m’a bien écouté. J’ai une excel­lente équipe autour de moi. Pour moi, il s’agit évidem­ment des tour­nois du Grand Chelem, du Masters, et l’année prochaine, je l’es­père, des Jeux Olympiques. L’état d’es­prit est le même. Je vais conti­nuer. Je ne sais pas si je ferai une aussi bonne saison l’année prochaine, mais je vais garder cette fraî­cheur d’esprit »