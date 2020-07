Dans une interview accordée au site serbe Mondo, Novak Djokovic a bien voulu répondre à des questions qui sortaient un peu du cadre du tennis. Il y parle de sa recherche de spiritualité et de sa quête de sens. Et quand le journaliste lui pose de la question de savoir où sera Novak Djokovic dans cinq ans, il ne parle pas vraiment de titres ni de tennis : « Je ne sais pas. J’ai des envies, mais je ne veux pas trop en parler, car je veux vivre plus dans le moment présent et moins dans le passé et le futur. Je projette certaines choses à travers des prières, des affirmations, des visualisations, différentes choses et techniques qui peuvent être utilisés pour ouvrir la voie à un état d’esprit, de corps et de succès. Au final, je serai extrêmement heureux et reconnaissant de ressentir ce que je ressens maintenant dans cinq ans. Tout va bien. »