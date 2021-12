Les statis­tiques de Novak Djokovic sont affo­lantes. Il gratte depuis des années et surtout ces derniers mois une flopée de records qui appar­te­naient à Roger Federer et Rafael Nadal.

Celui‐ci n’en est pas vrai­ment un car Jimmy Connors reste le maître en la matière. Mais le Serbe a quand même bouclé sa 11e saison consé­cu­tive avec plus de 80% de victoires. Roger Federer, entre 2003 et 2012, et Rafael Nadal, de 2005 à 2014, sont restés bloqués à 10 saisons consé­cu­tives avec au moins 8 matchs sur 10 remportés.

Le numéro 1 mondial a l’op­por­tu­nité d’éga­liser Jimmy Connors dans ce domaine précis fin 2022. S’il continue sur la lancée de sa fin d’année 2021, il n’y a pas de raison qu’il n’y parvienne pas…