Jon Wertheim, jour­na­liste pour CBS, a passé trois jours avec Novak Djokovic en novembre à Belgrade. A quelques heures de la sortie de la sortie de cet entre­tien très attendu, l’in­ter­vie­weur a évoqué la person­na­lité de la légende serbe au micro de l’ATP.

« Il ne ressemble pas aux autres spor­tifs que j’ai côtoyés. Il pense et se comporte comme aucun autre. C’est un athlète incroyable sur le plan physique, mais avec Novak, on se rend compte à quel point le tennis est une affaire de mental. Il a disputé tant de matchs serrés, tant de finales, devant des foules en délire. On se rend compte à quel point le succès construit le succès et la confiance construit la confiance. »