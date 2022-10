Malgré une saison perturbée par les inter­dic­tions de terri­toire et son absence sur deux tour­nois du Grand Chelem, Novak Djokovic réalise malgré tout une très belle année 2022.

Titré pour la 90e fois de sa carrière ce dimanche sur l’ATP 500 d’Astana, le quatrième trophée de sa saison après Rome, Wimbledon et Tel Aviv, le Serbe se rapproche plus que jamais de Rafael Nadal et de ses 92 trophées.

Et s’il venait à s’im­poser sur le Masters 1000 de Paris ainsi que sur le Masters de Turin en cette fin de saison, le Serbe revien­drait même à égalité avec le plus grand rival de sa carrière, tout cela à l’aube d’une saison 2023 extrê­me­ment passionnante.

📊 Tenistas con más 🏆 (Open Era/Men’s Singles):



🇺🇸 Jimmy Connors | 109

🇨🇭 Roger Federer | 103



🇺🇸🇨🇿 Ivan Lendl | 94

🇪🇸 Rafa Nadal | 92

🇷🇸 NOVAK DJOKOVIC | 90 pic.twitter.com/XTHeXTeYKB — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) October 9, 2022

En atten­dant, le Majorquin va devoir se faire violence pour ne plus sentir le souffle de Djokovic dans son cou.