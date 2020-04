On a appris beaucoup de choses lors du live Instagram entre Novak Djokovic et Stan Wawrinka. Même si la conversation n’était pas aussi « cool » que celle avec Benoit Paire, les deux champions ont proposé un moment agréable où il y avait beaucoup de respect entre les deux joueurs.

Du respect certes mais aussi des questions que tout le monde attendait comme celle sur la position du Serbe par rapport à Roger Federer et Rafael Nadal. Calme et stoïque, le numéro 1 mondial assume tout même si ce fut dur au début : « Ce n’est pas facile. Je trouvais ça injuste. Quand je suis arrivé, j’ai dit que je voulais être n°1. Les gens se sont dit : « qui est-il pour challenger Rafa et Roger ? » C’était moi contre le reste du monde. Et puis j’ai aussi pris conscience avec le temps que Roger est le meilleur joueur de tennis de tous les temps. C’est un gars que tout le monde aime. Je ne m’attends pas à ce que les fans soient à mes côtés et je suis d’accord avec ça. Il en va de même pour Rafa. Je pense que s’ils sont autant soutenu c’est simplement parce qu’ils le méritent »