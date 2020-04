C’est par un très long communiqué que la Rafa Nadal Académy a expliqué aux médias leur volonté lorsque cela se possible au niveau sanitaire de transformer l’académy en centre d’entrainement pour les joueurs de l’ATP et ceci afin de leur permettre de pouvoir parfaire leur forme dans les meilleures conditions possibles avant que le circuit ne reprenne. « Ces dernières semaines, nous avons mis nos installations à la disposition du président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, dans le but de faire de l’Académie un lieu possible pour la concentration de joueurs afin qu’ils puissent s’entraîner dans un environnement adapté à haute compétition. L’ATP a beaucoup aimé l’idée et ils étudient et évaluent des formules pour la mettre en œuvre dans les prochains mois, une fois que les circonstances idéales existeront, la situation mondiale le permettra et ATP connaît clairement les plans de son calendrier » commente Carlos Costa, le directeur du développement de la Rafa Nadal Academy.

Dans ce communiqué, il est aussi évoqué l’idée bien sur que les joueurs pourront « matcher » et que ces duels seront retransmis en live.