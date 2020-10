Actuellement à Belgrade où il a répondu aux questions des différents journalistes locaux présents lors d’un media day, Novak Djokovic a pu s’exprimer sur de nombreux sujets avant de s’envoler pour le tournoi ATP 500 de Vienne qui débutera ce lundi 26 octobre.

Questionné sur la nouvelle association de joueurs de tennis professionnels (PTPA) qu’il a créée cet été avec notamment le Canadien Vasek Pospisil, le numéro 1 a tenu à revenir sur la décision de Rafael Nadal et de Roger Federer ne pas le suivre et de rester au conseil de l’ATP : « Avant de fonder l’association, j’ai parlé à Nadal et Federer. ils ne voulaient pas en faire partie, je ne critique personne. Nous vivons dans une société démocratique, chacun a droit à son opinion. Voudrais-je qu’ils soient là ? Bien sûr, oui, mais nous irons de l’avant, nous poserons les bases de l’organisation que tout le monde mérite », a sincèrement répondu le Serbe.