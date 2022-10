Si Novak Djokovic semble avoir tota­le­ment digéré sa rocam­bo­lesque expul­sion d’Australie en janvier dernier, il n’a en revanche rien oublié. Récemment inter­rogé par le site serbe Sportal, l’ac­tuel 7e joueur mondial a visi­ble­ment tiré plusieurs ensei­gne­ments de cette période notam­ment du côté de ceux qui ne l’ont pas épargné.

« Ce fut une année très inté­res­sante, parti­cu­lière. Je m’ef­force toujours de tirer des choses posi­tives de n’im­porte quelle expé­rience, cela fait partie de mon carac­tère et de mon approche de la vie. Je sais que tout ce qui s’est passé en Australie et après – la façon dont les gens m’ont traité, ce qui n’était pas agréable et c’est quelque chose que je n’ai jamais vécu aupa­ra­vant – m’a aidé à apprendre de précieuses leçons. Des leçons sur moi‐même, sur la vie et sur la façon dont je devrais évoluer dans ce monde, en parti­cu­lier dans l’éco­sys­tème du tennis. De nombreux masques sont tombés, pour ainsi dire – tout au long de ce processus, il était inté­res­sant pour moi d’ob­server la façon dont certaines personnes se sont compor­tées envers moi cette année. Je continue, motivé et inspiré. »