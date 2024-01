Cette décla­ra­tion de Dominic Thiem risque de rendre triste un paquet de fans de tennis à travers le monde entier.

Alors qu’il vient de terminer une deuxième saison consé­cu­tive autour de la 100e place mondiale et qu’il vient de se séparer de son entraî­neur suite à un début de saison 2024 sans relief (deux défaites d’en­trée à Brisbane et à l’Open d’Australie face à Nadal et Auger‐Aliassime), l’Autrichien s’est donné une sorte d’ul­ti­matum pour cette saison dans une récente inter­view accordée à Der Standard.

« Je consi­dère ça (la saison 2024) comme ma dernière chance. Si j’ar­rive à remonter au clas­se­ment, ça peut aussi aller vite. Cela fait main­te­nant deux ans que je suis de retour depuis ma bles­sure (au poignet), et j’ai terminé à la 100e place mondiale ou à peu près en 2022 et à la 98e l’an dernier. Si je termine encore 100e mondial cette saison, il faudra déjà se demander si cela en vaut encore la peine. Depuis deux ans, je suis dans des sphères de clas­se­ment où je ne désire pas être. Bien sûr, cela me pèse. Il y a beau­coup de choses que je n’ai pas connues pendant des années, comme par exemple le fait d’être inquiet pour entrer dans les tour­nois principaux. »