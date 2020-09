Comme le révèle l’Equipe sur son site web, l’ATP a validé une nouvelle stratégie pour les années à venir, fruit du travail de l’équipe de Gaudenzi. L’idée est déjà d’apporter plus de transparence sur les revenus générés par le circuit et donc les tournois. D’autre part, l’ATP a décidé de miser sur le numérique pour rajeunir la moyenne d’âge des fans.

Enfin, plus concrètement, l’ATP travaille sur un calendrier 2022 remanié où devrait figurer deux ou trois autres masters 1000 dans le format d’Indian Wells et Miami. Il est question de Shanghai mais aussi de Rome et Madrid. Le format visé est douze jours.