Lors de sa longue inter­view à Punto de Break, dans laquelle il a encensé Alcaraz en le compa­rant à deux légendes et donné son avis sur la fin de carrière à venir de Nadal, Emilio Sanchez, ancien numéro 7 mondial, s’est égale­ment extasié sur le palmarès Rafa à Roland‐Garros en insis­tant sur l’exi­gence de la terre battue.

« Un gars qui gagne 14 Roland Garros, ça n’exis­tera plus. Roland‐Garros, c’est le tournoi le plus diffi­cile à gagner. Federer en a gagné un et Djokovic en a gagné trois, en sachant que ces deux gars‐là viennent d’une autre planète ! Un court de tennis peut parfois vous aider, mais le seul qui ne vous aide pas, c’est Roland Garros, sur terre battue. En 2008, lorsque Rafa a battu Federer lors de ces deux finales consé­cu­tives (à Roland‐Garros et Wimbledon, ndlr), Federer a fait 25 aces à Wimbledon, soit 25 points sans jouer. Savez‐vous combien il en a fait en finale à Paris ? Un seul, avec le même service. Mais là, le court vous ralentit, ce qui permet à l’autre joueur de renvoyer la balle. À ces 25 aces, ajoutez les services gagnants, les services volées et les services qui te mettent dans une posi­tion confor­table : cela peut faire 100 points sans jouer. À Roland Garros ? Un seul. »