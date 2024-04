Libéré de prison depuis décembre 2022 mais interdit de terri­toire britan­nique, et donc de Wimbledon, jusqu’à nouvel ordre en raison de sa condam­na­tion pénale pour fraude discale, Boris Becker a exprimé son envie de revenir au plus vite au All England Club, en tant que consul­tant ou peut‐être entraîneur.

« C’est mon tournoi préféré, le plus grand. Je travaille sur tous les fronts pour revenir l’année prochaine, en 2025. C’est une option. Mais je ne peux pas encore être dans le pays. En revanche, les dix ans d’in­ter­dic­tion de terri­toire, c’est n’im­porte quoi, ce n’est pas vrai. Pour moi, après octobre 2024, le minis­tère de l’in­té­rieur peut m’ac­corder une auto­ri­sa­tion. C’est eux qui décident, ce n’est pas moi », a déclaré la légende alle­mande au Telegraph.