Si les débats concer­nant les chan­ge­ments clima­tiques durent depuis un certain temps ils n’étaient pas encore arrivés dans le monde du tennis. Mais Eugène Lapierre s’en est chargé, l’ex direc­teur de l’Omnium cana­dien à Montréal a parlé de l’impact que les chan­ge­ments clima­tiques pour­raient, selon lui, avoir sur le tennis :

« De toute façon, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, avec les chan­ge­ments clima­tiques, quand on voit tous les tour­nois qui sont perturbés par la météo, par la chaleur notam­ment, on peut se demander si on ne s’en va pas vers une ère où les grands spec­tacles spor­tifs devront se dérouler sous un toit. Peut‐être. »