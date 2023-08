La numéro 2 mondial, Sabalenka, a lancé sa tournée améri­caine au Canada. Un des objec­tifs dans son viseur : la place de numéro 1 mondial qu’elle pour­rait arra­cher à Swiatek si elle obtient le titre de Montréal. Mais pour cela il faudrait qu’elle arrive à chasser les vieux démons qui l’empêchent d’avancer :

« Il m’a fallu un peu de temps pour me réta­blir après ma défaite à Wimbledon, mais j’ai eu quelques jours de repos et j’ai fait une grande prépa­ra­tion avant la tournée de la piste dure, donc je me sens bien en ce moment et préparé physi­que­ment et menta­le­ment. Je dois juste rester agressif et mettre toute la pres­sion sur l’ad­ver­saire au lieu de penser que la pres­sion est sur moi. Et arrêtez de penser à ces demi‐finales si possible (rires) »