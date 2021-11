Lorsqu’il est inter­venu ce samedi sur Sky Italie, Roger Federer a aussi donné logi­que­ment son avis sur le tennis italien et sur un certain Matteo Berrettini.

« En regar­dant derniè­re­ment ses matchs, je me rends compte à quel point il est un joueur établi dans le top 10. Dans le passé, il était encore consi­déré comme une surprise, main­te­nant il ne l’est plus. Il doit conti­nuer comme ça, je vois un grand avenir pour lui. Pendant des années, il a parti­cipé aux Chelems et aux tour­nois les plus impor­tants : il y a encore de grands noms comme Nole et Nadal, mais il y aura de la place pour de nouveaux comme lui, Sinner et Musetti » a expliqué le Suisse.

Finaliste à Wimbledon, vain­queur à Belgrade et le Queen’s, l’Italien a été plus que contrarié par une bles­sure à l’Open d’Australie et son forfait au Masters. Il aurait pu donc réaliser encore une meilleure saison. Il finit 2021 à la 7ème place avec un bilan de 41 victoires et 12 défaites.