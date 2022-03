Roger Federer n’est pas passé inaperçu à Lenzerheide en Suisse, tout près de chez lui, où se tenait la Coupe du monde de ski. Bien au contraire. Plusieurs parti­ci­pantes se sont prises en photo avec l’homme aux 20 titres du Grand Chelem, qui a égale­ment donné des nouvelles au diffu­seur local, la SRF.

« Je vais bien. J’ai marché avec des béquilles pendant 2 mois et j’ai dû tout recom­mencer. Je savais que l’opé­ra­tion était la bonne chose à faire. Le genou après Wimbledon n’al­lait plus bien et je ne pouvais pas conti­nuer comme ça. Vous pouvez voir que je peux à nouveau bouger norma­le­ment. Je dois encore attendre un peu pour courir. J’espère pouvoir m’amé­liorer au cours des prochains mois et faire mon retour vers le milieu ou la fin de l’année 2022″, a confié Federer, qui n’a donc pas encore de date précise en tête. Son entraî­neur Severin Lüthi se montrait pessi­miste cette semaine au sujet d’une parti­ci­pa­tion à Wimbledon.