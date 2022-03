Si Adrian Mannarino s’en est sorti vendredi à Pau, il a été bous­culé et emmené dans un troi­sième set par le 381e mondial, Roberto Quiroz. Il a raconté ce passage à vide dans des propos rapportés par L’Equipe en avouant que l’am­biance l’avait un peu perturbé.

« Il a joué son va‐tout et ça fait réflé­chir, j’ai perdu un peu mon calme. C’est compliqué quand tu n’as pas envie de déce­voir les gens. Ce n’est pas facile quand on a besoin de reprendre son calme mais que c’est bruyant autour…Mais j’ai très bien repris mes esprits. Après la perte du deuxième set, Sébastien (Grosjean) est resté très calme. Il n’a pas dit grand‐chose. Il a senti que j’avais besoin de respirer un coup. Il m’a dit qu’il avait confiance en moi », a confié le Français, qui ne rejouera que si Nicolas Mahut et Pierre‐Hugues Herbert s’in­clinent en double (à 14h).