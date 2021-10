Tenant du titre dans la ville belge où il avait remporté le deuxième titre de sa carrière en battant Alex De Minaur en finale, Ugo Humbert vient de déclarer forfait pour cet ATP 250 prévu la semaine prochaine, du 18 au 24 octobre.

Si les raisons de cette absence ne sont pas encore connues, nous sommes en droit de s’in­quiéter, un peu, pour le numéro 2 tricolore.

Son éton­nant forfait pour Indian Wells et sa parti­ci­pa­tion au Challenger d’Orléans nous avait beau­coup surpris et sa défaite d’en­trée dans le Loiret face à Quentin Halys encore plus.

En faisant rapi­dem­ment les comptes, depuis son quart de finale disputé aux Jeux olym­piques de Tokyo où il avait obtenu le scalp de Stefanos Tsitsipas, le 25e mondial affiche un triste bilan d’une seule victoire pour cinq défaites d’af­filée. Pas très rassu­rant pour celui qui est consi­déré comme l’avenir du tennis fran­çais du haut de ses 23 ans. Pas de quoi s’alarmer non plus après une saison visi­ble­ment très éprou­vante pour les orga­nismes, d’au­tant plus si on ajoute toutes les contraintes liées au Covid.

En atten­dant, et s’il n’est pas touché physi­que­ment, Ugo devra rapi­de­ment se remettre à l’en­droit car le Masters 1000 de Paris approche très vite (du 1er au 7 novembre) et c’est clai­re­ment l’un des ses objec­tifs assumés de cette fin de saison.