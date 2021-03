Il va falloir s’y faire, même s’ils conti­nuent de régner sur le tennis, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer n’ont plus que quelques années pour conti­nuer à nous émer­veiller sur les courts. Mais malgré l’éclo­sion tardive de la « NextGen » le patron de l’ATP Andrea Gaudenzi n’est pas du tout effrayé à l’idée de vivre cette fin de cycle, et encore moins concer­nant le futur de la petite balle jaune, comme il l’a confié lors d’un entre­tien ce vendredi à nos confrères de Reuters.

« Je ne suis pas du tout inquiet pour notre sport, si nous faisons ce qu’il faut. Et cela ne veut pas dire enlever quoi que ce soit à ces trois gars. Ce sont proba­ble­ment les meilleurs joueurs que notre sport ait jamais eu et le seront peut‐être pendant très, très long­temps. Nous étions inquiets après la retraite de Sampras. Et ce n’est pas que lorsque Roger a commencé à gagner tout de suite, nous avons dit : « Oh ! C’est le gars qui va nous sauver ». Il l’est devenu. Nous serons capables de construire de nouvelles person­na­lités, de nouveaux cham­pions qui atti­re­ront l’at­ten­tion des fans. »