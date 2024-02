Nouveau membre du team de Daniil Medvedev, qu’il accom­pa­gnera quelques semaines par an, Gilles Simon s’est exprimé sur le début de cette colla­bo­ra­tion lors d’une inter­view accordée au Figaro. Il a raconté une anec­dote remon­tant à l’édi­tion 2019 du Masters 1000 de Monte‐Carlo, où le Russe avait battu Novak Djokovic pour la première fois après trois défaites.

« Il m’avait dit : ‘Novak, tu en penses quoi ?’ et je lui avais indiqué comment jouer. Puis il avait gagné (en trois sets). Il s’en est rappelé et c’est pour­quoi il a eu envie d’es­sayer avec moi. C’est comme ça qu’il est venu vers moi. Ensuite, il faut faire en sorte que je m’in­tègre. Mais on est discrets tous les deux », s’est souvenu le Français qui a égale­ment fait une révé­la­tion sur le dernier Open d’Australie.