Comme révélé par We Love Tennis il y a quelques jours, Gilles Simon fera partie de l’équipe de Daniil Medvedev quelques semaines par an.

Une infor­ma­tion qui a par la suite été confirmée par Medvedev en personne, et sur laquelle Gilles Simon s’est aussi exprimé dans un long entre­tien pour Le Figaro.

Le Français, habitué à être assez discret, possé­dait un jeu en plusieurs points simi­laires à celui de Medvedev, et s’en­tend très bien avec le Russe. Bien que leur colla­bo­ra­tion n’ait été révélée que cette semaine, Simon a révélé qu’il envoyait déjà des tactiques à Gilles Cervara, le coach de Daniil, pendant les matches de l’Open d’Australie.

« Je travaille déjà avec lui depuis décembre mais on n’a rien dit. En Australie, j’en­voyais toutes les tactiques. Pendant les matches de Daniil, j’en­voyais des consignes à Gilles Cervara, qui trans­met­tait, ou pas, en temps réel à Daniil (rires) ! C’est vrai­ment sur cette partie tactique que je peux l’aider. Par exemple, il m’a donné une liste de 16 joueurs qu’il n’aime pas jouer, et j’ai fait 16 tactiques pour affronter ces joueurs (rires). Daniil est extrê­me­ment fort tacti­que­ment, ressent très juste­ment ce qu’il faut faire, mais ça lui arrive, comme tout le monde, de se tromper. Parce que les émotions, parce qu’il est impa­tient… Donc j’es­saye de lui expli­quer, et je pense que ça lui plaît. »