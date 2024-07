Andy Murray a confirmé qu’il pren­drait sa retraite à l’issue des Jeux Olympiques de Paris dont les épreuves de tennis auront lieu du 27 juillet au 4 août.

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, dans laquelle il a qualifié le Britannique de « clébard », Gilles Simon a aussi évoqué une qualité sous‐estimée du triple lauréat en Grand Chelem.

« Andy est bien plus doué qu’on le pense. Un des plus doués qu’on ait vu. Comme c’était avant tout un joueur solide, qui courait partout et ne faisait pas de faute, on l’a cata­logué comme beso­gneux. Mais on fait une erreur majus­cule en asso­ciant systé­ma­ti­que­ment le talent à un style de jeu flam­boyant. Même à la rue, il était capable de te sortir un lob en bout de course qui retom­bait dix centi­mètres devant la ligne ! Il a une main incroyable. »