Comme révélé par We Love Tennis plus tôt ce jeudi matin, Gilles Simon va bel et bien inté­grer le staff de Daniil Medvedev pour cette saison 2024.

Contacté par nos confrères de Tennis Majors, le récent fina­liste de l’Open d’Australie a confirmé cette information.

« Il est une ressource addi­tion­nelle dans mon équipe. Il va nous aider à conti­nuer à progresser, à gagner des titres et à faire de moi un meilleur joueur. Je connais Gilles Simon comme un joueur très intel­li­gent, qui peut m’aider à progresser. J’espère notam­ment progresser dans les parties de mon jeu qui ne sont pas les meilleures à mes yeux », a déclaré le Russe dont la colla­bo­ra­tion avec l’an­cien 6e joueur mondial devrait débuter dès la semaine prochaine, sur le tournoi de Dubaï.

« J’ai bon espoir que cela dure long­temps mais ça dépend de multiples facteurs. Je ne sais pas encore exac­te­ment combien de temps il passera avec moi. Bien sûr, je voya­gerai plus souvent avec Gilles Cervara qu’avec Gilles Simon », a conclu Daniil qui va donc pouvoir béné­fi­cier de l’ex­pé­rience et de la vision du Niçois.