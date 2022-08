Halys s’agace : « Qu’est‐ce que Nadal a comme rapport avec Quintana ? C’est de sa faute s’il est suspendu ? »

Juste après l’ob­ten­tion de son 14e sacre à Roland‐Garros, Rafael Nadal avait fait preuve de trans­pa­rence en expli­quant qu’il avait reçu des injec­tions tout au long du tournoi pour dimi­nuer la douleur dans son pied gauche. A l’époque, cet aveu avait fait jaser, bien que cette pratique soit légale et plutôt courante.

Cette semaine, le sujet a été remis sur la table par le jour­na­liste de L’Equipe Bertrand Latour après la disqua­li­fi­ca­tion du Tour de France du cycliste colom­bien Nairo Quintana, qui a terminé à la sixième place, à cause d’un contrôle positif au tramadol (un anti­dou­leur assez puis­sant interdit par l’Union cycliste inter­na­tio­nale en 2019).

Quel intérêt de faire une comparaison ? — Quentin Halys (@QuentinHalys) August 18, 2022

« Aucune volonté de défendre Quintana et d’incriminer le vertueux Nadal. Question aux experts. Est‐ce plus grave ou béné­fique pour la perfor­mance de prendre du tramadol que de subir des injec­tions pendant tout un Grand Chelem de sorte à ne plus sentir son pied, et gagner le Tournoi ? », a inter­rogé Bertrand Latour.

Le joueur fran­çais Quentin Halys (71e mondial), agacé par cette réflexion, lui a direc­te­ment répondu : « Quel intérêt de faire une compa­raison ? ».

Mais qu’est ce que Nadal a comme rapport avec Quintana ? C’est la faute de Nadal si il est suspendu ? — Quentin Halys (@QuentinHalys) August 18, 2022

Et lors­qu’un « twitto » a justifié la ques­tion du jour­na­liste, le 71e mondial a insisté : « Qu’est‐ce que Nadal a comme rapport avec Quintana ? C’est de sa faute s’il est suspendu ? ».

Les réponses à ces ques­tions sont simples : aucun et non.