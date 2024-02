Le frère d’Andy, spécia­liste du double, s’est exprimé chez nos amis de Tennis Majors au sujet de sa disci­pline. Le constat que fait l’Ecossais est alar­mant. Selon lui, le double est entrain de mourir.

« Je pense que le double perd son sens ou sa valeur sur le Tour. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais je pense que ce n’est pas une bonne voie que nous emprun­tons main­te­nant parce que j’ai l’im­pres­sion que certaines personnes veulent nous tuer, je Je ne sais pas (rires). J’ai juste l’im­pres­sion que ça descend lente­ment et fina­le­ment, les gens disent : « C’est nul, nous n’en avons pas besoin. Cela ne fait rien pour nous. » Alors qu’en fait, avec un peu de soin et d’at­ten­tion, vous pour­riez l’élever et apporter plus de valeur au Tour. Je leur ai envoyé un docu­ment avec tous les problèmes que je vois. Et des choses qui ne coûtent pas d’argent à changer »