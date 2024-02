Dans une inter­view accordée à l’Equipe, Karen, titré à Doha, revient sur une partie de sa carrière, la diffi­culté de rester en haut. Il confirme aussi qu’a­voir été comparé un moment au grand Marat Safin était plutôt flatteur.

« Etre comparé à Safin, c’était ok OK d’en­tendre ce genre de compli­ment. C’est plutôt flat­teur d’être comparé aux meilleurs, mais je me rends compte avec l’ex­pé­rience, main­te­nant que je suis devenu un joueur plus mature, qu’il faut savoir gérer ça, aussi. J’ai désor­mais un coach mental, le tennis se joue partout, hors du court aussi. C’est comme un puzzle avec toutes les pièces à assembler »